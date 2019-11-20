Общество

РИА НовостиРИА НовостиМолдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Молдавия рассчитывает взять у России в кредит $500 млн

ТАСС15:15

Россия даст Молдавии в долг

REGNUM14:48

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты

Российская газета12:10

Молдавия попросила Россию о кредите

News.ru11:00

Молдавия запросила у России кредит

Взгляд.ру10:42

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолец10:34

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

РИА Новости10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Общество

Путин поддержал проект строительства моста через Лену

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, сообщает «Коммерсант».
Дождь 18 ноября в 00:09
Политика

Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Lenta.ru 12:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой из-за абортов

Телеведущая Ксения Собчак поспорила на тему абортов с режиссером Валерией Гай Германикой.
Народные новости 11:55
Здоровье

Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
РИА Новости 01:17
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Музыка

Стали известны номинанты на «Грэмми»

Телеканал 360° 12:05
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru вчера в 02:18
Гаджеты

Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
The GEEK 14:24
Теннис

Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
ProstoProSport 15:52
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

BFM.ru 10:12
Космос

В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс

Кубанские новости 18 ноября в 04:40
Политика

В Huawei прокомментировали продление США лицензии

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.
РИА Новости вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме

«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram.
Рамблер 12:28
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Общество

СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.
Известия 15:23
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия 11:30
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до дебюта

В Сети опубликовали фотографии нового электрокроссовера Ford Mach-E, базой для которого выступила модель спорткара Mustang.
Faktom 17 ноября в 15:12
Происшествия

Пилот по ошибке объявил посадку в Москве вместо Киева

Известия 08:12
Общество

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Чемпионат 12:55
Политика

Комитет Сената США одобрил назначение Салливана послом в России

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
РБК 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное