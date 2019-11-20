Общество
РИА НовостиМолдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Армия и оружие
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Технологии
Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов из-за уязвимости приложения для хакеров.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.
Политика
ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
Политика
Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной
Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Здоровье
Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
Экономика
Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года
Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
Политика
Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Здоровье
Медсправка для водительского удостоверения подорожает
С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Авто
Aston Martin представил первый кроссовер DBX
DBX был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кроссовер оснащен 4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил.
Кино
Кино по сериалу. Аббатство Даунтон: провала не ожидается
В прокат выходит «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) – редкий случай, когда полнометражное продолжение сериала не грозит обернуться жутким провалом.
Музыка
Группа Kiss устроила подводный концерт для акул
Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
Здоровье
Власти Кузбасса прокомментировали информацию о повышении стоимости медкомиссии для водителей
Как пояснили в департаменте, Кузбасс, как и другие регионы России, действительно ждёт повышение цен, но не с 22 ноября, а позже.
Происшествия