Общество

РИА НовостиРИА НовостиМолдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Молдавия рассчитывает взять у России в кредит $500 млн

ТАССвчера в 15:15

Россия даст Молдавии в долг

REGNUMвчера в 14:48

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты

Российская газетавчера в 12:10

Молдавия попросила Россию о кредите

News.ruвчера в 11:00

Молдавия запросила у России кредит

Взгляд.рувчера в 10:42

Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев

РИА Новостивчера в 13:59
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Армия и оружие

В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя

РИА Новости вчера в 18:16
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Ведомости 07:05
Технологии

Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов из-за уязвимости приложения для хакеров.
Сусанин 00:24
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Собянин, Воробьев и Белозеров ответили на вопросы президента, рассказав он скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров.
Интерфакс 06:08
Политика

ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заверила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на текущей неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.
РБК 04:19
Политика

Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной

Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
ТАСС 05:58
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
РБК вчера в 15:34
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
REGNUM 01:35
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Экономика

Госдума утвердила профицитный бюджет на следующие три года

Главный финансовый документ прошел третье чтение в Госдуме. В 2020-2022 годы бюджет будет профицитным и более эффективным.
Российская газета 05:45
Политика

Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
РИА Новости 07:09
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Neva.Today 19 ноября в 16:35
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Здоровье

Медсправка для водительского удостоверения подорожает

С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Вечерняя Рязань 18 ноября в 02:13
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Авто

Aston Martin представил первый кроссовер DBX

DBX был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кроссовер оснащен 4-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил.
RuNews24.ru 03:53
Кино

Кино по сериалу. Аббатство Даунтон: провала не ожидается

В прокат выходит «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) – редкий случай, когда полнометражное продолжение сериала не грозит обернуться жутким провалом.
Город 812 05:50
Музыка

Группа Kiss устроила подводный концерт для акул

Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.
РИА Новости 06:16
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Здоровье

Власти Кузбасса прокомментировали информацию о повышении стоимости медкомиссии для водителей

Как пояснили в департаменте, Кузбасс, как и другие регионы России, действительно ждёт повышение цен, но не с 22 ноября, а позже.
Газета Кемерова 01:50
Происшествия

Недостатка шприцев не было в больнице, где пятеро заразились ВИЧ

Газета.Ru вчера в 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
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