Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию предоставить кредит на реализацию структурных проектов и этот вопрос обсуждался. "Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит", - сказал Козак.

Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

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