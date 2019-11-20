Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМолдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию предоставить кредит на реализацию структурных проектов и этот вопрос обсуждался. "Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит", - сказал Козак.
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Молдавия попросила у РФ кредит на инфраструктурные проекты

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Молдавия попросила Россию о кредите

News.ruвчера в 11:00

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Молдавия попросила у России кредит на структурные проекты

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

РИА Новостивчера в 10:34
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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