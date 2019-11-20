Экономика
Московский КомсомолецМолдавия попросила у России кредит на структурные проекты
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию предоставить кредит на реализацию структурных проектов и этот вопрос обсуждался. "Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели получить этот кредит", - сказал Козак.
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Технологии
Финансируемый Биллом Гейтсом стартап совершит прорыв к чистой энергии
Финансируемый предпринимателем Биллом Гейтсом стартап Heliogen совершит прорыв к экологически чистой энергии.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»
В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Авто
Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4
Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
Происшествия
В Кремле наградят пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле
Пилоты, совершившие аварийную посадку самолета Airbus А321 на поле в Жуковском, в четверг получат звезды Героев России в Кремле.
Технологии
В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет
Общество
Организаторы выставки Гогена в Лондоне обвинили художника в педофилии
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Политика
Зеленский осмотрел лишенные туалетов украинские корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Происшествия
В Лаосе произошло землетрясение магнитудой 6,1
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
В США предложили договориться с Россией насчет ДРСМД
Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выступила за возобновление переговоров о заключении и продлении международных договоров между Россией и США.
Общество
Через офшорную сеть компаний Абызова прошло более $800 миллионов
Бывшего министра связали с делом эстонского филиала Swedbank Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов долгое время являлся клиентом эстонского филиала Swedbank.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» в матче Евролиги
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Авто
Audi представил электрический купе-кроссовер e-tron Sportback
Простой e-tron Sportback имеет 2 электродвигателя общей производительностью 313 л.с. (540 Нм). Они питаются от аккумулятора на 71 кВт/ч.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Происшествия
Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.