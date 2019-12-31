Энергетика
Аргументы и ФактыМолдавия продлила контракт на поставку газа с «Газпромом»
Газораспределительное предприятие в Молдавии «Молдовагаз» продлило действующий контракт с «Газпромом» на поставку газа на год, пишет ТАСС. Также отмечается, что был продлен договор о транзите газа по территории республики.
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Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Энергетика
Глава «Нафтогаза»: любая российская компания сможет поставлять газ на Украину с 1 января
Любая российская компания может стать поставщиком природного газа на Украину с 1 января 2020 года на основании подписанного межоператорского соглашения между компаниями "Оператор ГТС Украины" и "Газпром".
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Охрана посольства отступила за стены, а протестующие закидали здание бутылками с водой и сломали внешние камеры наблюдения.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Политика
Политолог ответил главреду «Независимой газеты» про «мобилизацию российского народа» против Польши
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин ответил главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову на заявления о «мобилизации российского народа» против Польши.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Происшествия
8 человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Неизвестные напали на греческий танкер Happy lady у берегов Камеруна. С танкера похищены 8 человек, сообщает Bloomberg.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Авто
В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan
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Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о съемках в «Дэдпуле 3»
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Кино
Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года
Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Футбол
«Эспаньол» не смог договориться о переходе Халка
Клуб из Барселоны не смог договориться о переходе бразильского форварда из «Шанхай СИПГ».
Фигурное катание
Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поздравил с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз» двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.