Газораспределительное предприятие в Молдавии «Молдовагаз» продлило действующий контракт с «Газпромом» на поставку газа на год, пишет ТАСС. Также отмечается, что был продлен договор о транзите газа по территории республики.

Молдавия продлила контракт на поставку газа с «Газпромом»

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