Энергетика
РБКДодон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25-30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
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Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга
Ведомости вчера в 22:25
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
РИА Новости 08:13
Происшествия
В Екатеринбурге муж убил жену спустя четыре дня после бракосочетания
Убийство произошло спустя всего четыре дня после регистрации брака между супругами.
Екатеринбург в интернете 08:16
Происшествия
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
Пассажир самолета, летевшего из Владивостока в Москву и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, скончался от остановки сердца, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
РИА Новости 06:01
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко рассказала, кто помог ей не спиться
Татьяна Кравченко, которую миллионы зрителей полюбили после роли Валюхи в сериале "Сваты", умеет любить и ради любимых готова на многое.
Вести.Ru 08:00
Космос
Индийский космический аппарат «Викрам» разбился о поверхность Луны
Индийская организация космических исследований 8 сентября получила фотографии космического летательного аппарата «Викрам», который разбился при приземлении на лунную поверхность.
REGNUM 08:19
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Армия и оружие
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии
Не обошлись учения и без бронированных ветеранов - разработанных еще в 50-е годы в ЧССР 30-мм зенитных самоходных установок Praga PLDvK vz.
Российская газета 09:00
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Баскетбол
Сборная Греции обыграла команду Чехии на ЧМ по баскетболу в Китае
Сборная Греции по баскетболу победила команду Чехии на втором групповом этапе чемпионата мира — 2019, который проходит в Китае.
RT на русском 06:31
Единоборства
Гонорар российского бойца Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Хабиб Нурмагомедов получил за бой составила 6090000 долларов, из которых 6 млн являются гарантированной выплатой Ассоциация UFC опубликовала список гонораров бойцов, участвовавших в боях без правил на турнире в Абу-Даби 7 сентября.
АиФ Дагестан 08:26
Наука
Энтомологи СПбГУ нашли новые виды «носов» у древних родственников бабочек
Напоминают они небольших и неярко окрашенных ночных бабочек, что неудивительно, ведь когда-то они имели с бабочками общего предка.
Naked Science 05 сентября в 20:02
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.
Кубанские новости 05:21
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Российская газета 00:55
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки 12 раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт вчера в 03:30
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для прослушивания аудиокниг
Rambler News Service 08:34