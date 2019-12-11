Политика

Lenta.ruLenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках, передает Sport24.
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Размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое к 2022 году.
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Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных.
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Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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