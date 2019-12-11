Политика
Lenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
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Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
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Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год
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В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
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Путин призвал глав регионов четко реагировать на обращения ветеранов
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов максимально чутко и в кратчайшие сроки реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны.
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На Украине открыли дело против Порошенко за госизмену
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании минских соглашений.
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Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Интернет
«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play
Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
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Якутского «шамана» оштрафовали на тысячу рублей
В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
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Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку
Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Футбол
Экс-игрок «Зенита» не видит краха российского футбола
Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках, передает Sport24.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Общество
Минимальная пенсия во Франции будет увеличена до тысячи евро
Размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое к 2022 году.
Армия и оружие
В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне
Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных.
Политика
Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»
Президент России Владимир Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским президентом в главной роли и не планирует этого делать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.