Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

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