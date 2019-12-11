Экономика
Lenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.Интерфакс11 декабря в 13:00
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Молдавия купит газ в кредит, если Россия и Украина не заключат новое соглашение по транзиту
Телеканал 360°вчера в 10:55
Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики
Sputnik Молдова11 декабря в 05:15
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