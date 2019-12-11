Политика
Lenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики
Sputnik Молдовавчера в 05:15
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Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
Украина подготовит изменения в Минские соглашения
Предложения по изменениям в Минские соглашения уже были готовы в инициативах президента Украины.
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Политика
В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря определить, следует ли считать Россию страной — спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой главы комитета Сюзанна Рэсс.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал работу
В четверг, 12 декабря, начал свою работу официальный сайт празднования 75-летия Победы.
Политика
В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов
Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
Происшествия
Полиция задержала избивших петербурженку за внешний вид мужчин
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Футбол
Черчесов: ещё в «Спартаке» рекомендовали Дзюбе чаще ходить в спортзал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал физическую форму капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Кино
Шарлиз Терон случайно обнажилась, празднуя номинацию на премию SAG Award
Шарлиз Терон оказалась среди номинантов Премии Гильдии киноактеров за роль Мегин Келли в фильме «Скандал».
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Политика
Глава СПЧ утаил от Путина доклад о «московском деле»
Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант" .
Здоровье
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Малышева пытался выйти из СИЗО
Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Футбол
Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед матчем с «Эспаньолом»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки на стадионе «Эспаньола» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы.