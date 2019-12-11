Политика

Lenta.ruLenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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Подробнее о событии

Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Lenta.ru04:35

Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдовавчера в 05:15

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Мой Брянсквчера в 11:15

Молдавия может заменить российский газ украинским

ГЛАС.RUвчера в 11:10

Молдавия может перейти с российского газа на украинский

Ruposters.ruвчера в 09:51

Конец транзиту: российский газ разорит европейцев

Утро.ruвчера в 09:50

Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Piter.tvвчера в 11:54
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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Украина подготовит изменения в Минские соглашения

Предложения по изменениям в Минские соглашения уже были готовы в инициативах президента Украины.
ГЛАС.RU вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Политика

В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
РИА Новости 04:17
Политика

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря определить, следует ли считать Россию страной — спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой главы комитета Сюзанна Рэсс.
Парламентская газета вчера в 16:23
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика

Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал работу

В четверг, 12 декабря, начал свою работу официальный сайт празднования 75-летия Победы.
NewInform 04:58
Политика

В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
Известия 04:41
Происшествия

Полиция задержала избивших петербурженку за внешний вид мужчин

Санкт-Петербургские ведомости 04:35
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Черчесов: ещё в «Спартаке» рекомендовали Дзюбе чаще ходить в спортзал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал физическую форму капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
Чемпионат 04:20
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Кино

Шарлиз Терон случайно обнажилась, празднуя номинацию на премию SAG Award

Шарлиз Терон оказалась среди номинантов Премии Гильдии киноактеров за роль Мегин Келли в фильме «Скандал».
Popcornnews.ru 05:00
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Политика

Глава СПЧ утаил от Путина доклад о «московском деле»

Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант" .
ЗакC.Ру 04:07
Здоровье

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК 05:00
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Малышева пытался выйти из СИЗО

Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:51
Экономика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости вчера в 20:19
Футбол

Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед матчем с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку во время тренировки на стадионе «Эспаньола» перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы.
Sportbox.RU 02:55
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