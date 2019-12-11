Политика
Lenta.ruМолдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».
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Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Причиной смерти Лужкова назвали редчайшее осложнение
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Шоу-бизнес
Возбуждено уголовное дело об угрозах сыну Плющенко и Рудковской
В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнего сына российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Политика
Захарова рассказала о изменении подхода Украины к переговорам с РФ
Украинское правительство изменило подход в переговорах с Россией, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Шоу-бизнес
У Заворотнюк диагностировали угрозу тромбоза
Врачи начали лечить Анастасию Заворотнюк массажем. По информации телеграм-канала Mash, у актрисы диагностирована угроза тромбоза.
Общество
Россияне массово испугались увольнений
В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Армия и оружие
Американцы под угрозой применения оружия блокировали российский патруль
Демонстративная наглость американцев может быть жестко наказана, так как данном регионе у России достаточно сил, чтобы остудить их пыл.
Гаджеты
Накопители WD Blue SN550 NVMe SSD имеют вместимость до 1 Тбайт
В семейство WD Blue SN550 NVMe SSD вошли три модели — вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Политика
Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
Парламент Украины отказался отменить ранее принятый закон, которым запрещен импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, решение об отмене документа поддержали лишь 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Общество
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Общество
Подсчитаны траты россиян на Новый год
В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Политика
Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения
Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Технологии
Первый в мире голографический 5G-звонок совершили на Неделе интернета
В столичном Центре Международной Торговли стартовала «Недели российского интернета»: мероприятие уже на старте успело удивить проведением первого в мире двустороннего голографического междугороднего телемоста с использованием технологии 5G.
Экономика
Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Авто
Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором
Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.