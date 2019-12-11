Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Политика В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Шоу-бизнес Возбуждено уголовное дело об угрозах сыну Плющенко и Рудковской В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнего сына российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.

Кино Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома» Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.

Армия и оружие Россию включили в список стран с самым мощным флотом На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Происшествия Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Шоу-бизнес У Заворотнюк диагностировали угрозу тромбоза Врачи начали лечить Анастасию Заворотнюк массажем. По информации телеграм-канала Mash, у актрисы диагностирована угроза тромбоза.

Общество Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.

Политика Рада отказалась отменить закон о запрете импорта электроэнергии из РФ Парламент Украины отказался отменить ранее принятый закон, которым запрещен импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, решение об отмене документа поддержали лишь 47 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общество В Приморье затонула подводная лодка На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.

Общество Подсчитаны траты россиян на Новый год В среднем россияне в 2019 году собираются потратить на Новый год 19,3 тысячи рублей — на 14 процентов больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Deloitte.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Политика Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.

Технологии Первый в мире голографический 5G-звонок совершили на Неделе интернета В столичном Центре Международной Торговли стартовала «Недели российского интернета»: мероприятие уже на старте успело удивить проведением первого в мире двустороннего голографического междугороднего телемоста с использованием технологии 5G.

Экономика Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ Госдума приняла в третьем чтении проект закона об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.