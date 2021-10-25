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Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Как сообщили
 в пресс-службе молдавского правительства, данный случай станет первой в истории государства покупкой топлива у альтернативных источников.
ТК Звезда
Контракт с Польшей позволит проверить возможность импорта газа из альтернативных источников и уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.
Smotrim.ru
Кишинев пока не заключил с «Газпромом» долгосрочный контракт.
Экономика сегодня
Взамен «Газпром» обещал дать Молдавии скидку на газ в 25% от рыночной цены.
Коммерсантъ

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Молдавия заключила контракт с Польшей на закупку 1 млн кубометров газа
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