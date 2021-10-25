SharePlay Главной особенностью iOS 15.1 и iPadOS 15.1 является функция SharePlay, которая позволяет делиться контентом во время общения в FaceTime, включая демонстрацию экрана, совместный просмотр видео, прослушивание музыки и т.д. SharePlay поддерживается встроенными приложениями, включая Apple TV, Apple Music и Fitness+.
Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали президента России Владимира Путина и выразили ему уважение после слов о том, что смена пола у детей является преступлением против человечности.
Депутаты Госдумы вместе с ДОМ.РФ подготовили законопроект, который решит проблему, при которой застройщик при несвоевременном завершении строительства имеет право вернуть дольщикам деньги со счетов эскроу и продать квартиры дороже и другим покупателям, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.