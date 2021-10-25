Кабинет министров Республики Молдова 25 октября 2021 года проинформировало о том, что заключён контракт на пробную поставку природного газа с польской энергетической компанией, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить слова музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 7:5. В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши, дубль на счету Александра Овечкина, еще по шайбе забросили Ник Дженсен и Джон Карлсон, защитник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу, вратарь Илья Самсонов отразил 32 броска.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.