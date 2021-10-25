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Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Кишинев договорился
 о покупке одного миллиона кубометров голубого топлива у польской газовой компании PGNiG.
BFM.ru
Кабинет министров Республики Молдова 25 октября 2021 года проинформировало о том, что заключён контракт на пробную поставку природного газа с польской энергетической компанией, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Sng.fm
Кишинев решил закупить топливо, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
РИА Новости
Взамен «Газпром» обещал дать Молдавии скидку на газ в 25% от рыночной цены.
Коммерсантъ

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