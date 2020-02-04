Молдавия ожидает получить от России кредит в $200 млн на ремонт национальных и региональных дорог уже в феврале-марте. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу в эфире местного телеканала Moldova 1.

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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что надеется получить от российских властей кредит в размере $200 млн на ремонт дорог в республике.

Молдавия ждет кредит от РФ на ремонт дорог

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