Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМолдавия ждет кредит от РФ на ремонт дорог

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что надеется получить от российских властей кредит в размере $200 млн на ремонт дорог в республике.
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с чего всё началось

Молдавия надеется получить от России кредит на ремонт дорог в феврале-марте

Молдавия ожидает получить от России кредит в $200 млн на ремонт национальных и региональных дорог уже в феврале-марте. Об этом президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу в эфире местного телеканала Moldova 1.
ТАССвчера в 15:20

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Молдавия надеется получить от России кредит на ремонт дорог в феврале-марте

ТАССвчера в 15:20

Молдавия ждет кредит от РФ на ремонт дорог

Московский Комсомолецвчера в 15:30

Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Газета.Ruвчера в 16:00

Додон назвал сроки получения от России транша в $200 млн на ремонт дорог

РБКвчера в 21:02

Молдавия рассчитывает получить от России кредит на $200 млн

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Россия оплатит чужие мегапроекты

Lenta.ru00:44

Молдавия планирует потратить кредитные средства от РФ на ремонт дорог в стране

Политическая Экспертиза01:37
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
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В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
Российская газета вчера в 04:06
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах

RT на русском 03:17
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Общество

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Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
Общество

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Lenta.ru вчера в 11:50
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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 03 февраля в 02:15
Общество

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ПРАЙМ вчера в 15:50
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Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Общество

ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы

Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года.
Piter.tv 03:00
Технологии

Интернет-технологии в России отдут под госконтроль

Новый документ предлагает развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового следа» пользователя в Сети, системы рекомендаций контента, технологию распознавание речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), российские браузер, мессенджер и мобильную операционную систему (ОС).
Телеканал 360° вчера в 21:58
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Индия решила присоединиться к проекту «Восток ойл»

Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл".
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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги

16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.
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Авто

Компания Volkswagen представила кроссовер Volkswagen Taigun

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
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Происшествия

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Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
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Футбол

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В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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