Будьте в Плюсе

«Молдовагаз»: Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за сентябрьские поставки

«Молдавия погасила «Газпрому» долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», — сказал он.
RT на русском
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что республика не хочет увеличивать уже имеющийся долг перед "Газпромом", поэтому намерена полностью оплачивать полученный газ.
Finam.Ru
В период с 27 по 29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» провели переговоры, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября.
Ведомости
С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Вице-премьер Молдавии Спыну: возможно, придется просить «Газпром» о реструктуризации долга
Lenta.ru19:03
«Молдовагаз» сообщил, что на переговорах с «Газпромом» не обсуждался долг Приднестровья
ТАССвчера в 08:49
Молдавия заплатила «Газпрому» часть долга за поставленный газ
ИА Красная Веснавчера в 13:04
Молдавия сообщила о выплате долга перед «Газпромом» за полученный в сентябре газ
РИА Новостивчера в 08:58
Вице-премьер Спыну: Молдавия после аудита долга может попросить «Газпром» о реструктуризации
ПРАЙМ17:41
«Молдовагаз» сообщила об оплате «Газпрому» долга за поставки топлива в сентябре
RT на русскомвчера в 07:30
Молдавия заявила, что оплатила «Газпрому» долг за поставки в сентябре
Life.ruвчера в 07:44

Интересное

Байден внес на рассмотрение Сената США кандидатуру выпускницы МГУ на пост в Минфине

Президент США Джо Байден во вторник направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру выпускницы МГУ, уроженки Уральска Сауле Омаровой на пост руководителя Управления валютного контроля американского Минфина.
ТАССвчера в 16:52