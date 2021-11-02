Lenta.ru«Молдовагаз»: Молдавия погасила долг перед «Газпромом» за сентябрьские поставки«Молдавия погасила «Газпрому» долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года. После заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», — сказал он.RT на русскомВице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что республика не хочет увеличивать уже имеющийся долг перед "Газпромом", поэтому намерена полностью оплачивать полученный газ.Finam.RuВ период с 27 по 29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» провели переговоры, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября.ВедомостиС учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuРамблерRT на русскомLife.ruИА Красная ВеснаРосбалтКомсомольская правдаЭкономика сегодняREGNUMОбщественная служба новостейКП - МолдоваФАНRuposters.ruЕвразия.ЭкспертПодробнее о событииВице-премьер Молдавии Спыну: возможно, придется просить «Газпром» о реструктуризации долгаLenta.ru19:03«Молдовагаз» сообщил, что на переговорах с «Газпромом» не обсуждался долг ПриднестровьяТАССвчера в 08:49Молдавия заплатила «Газпрому» часть долга за поставленный газИА Красная Веснавчера в 13:04Молдавия сообщила о выплате долга перед «Газпромом» за полученный в сентябре газРИА Новостивчера в 08:58Вице-премьер Спыну: Молдавия после аудита долга может попросить «Газпром» о реструктуризацииПРАЙМ17:41«Молдовагаз» сообщила об оплате «Газпрому» долга за поставки топлива в сентябреRT на русскомвчера в 07:30Молдавия заявила, что оплатила «Газпрому» долг за поставки в сентябреLife.ruвчера в 07:44Показать ещёОценить40Поделиться