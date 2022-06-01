ТАСС«Молдовагаз» рассказал, что в июне получит газ из России по сниженной ценеЗакупочная цена российского природного газа для Молдавии в июне составит порядка $880 за 1 тыс. куб. м с учетом теплотворной способности, написал в Telegram председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.РБК«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта», — добавил он.РБК«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок.РБК«Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРБКРБКИзвестияREGNUMLife.ruФАНГазета.RuRT на русскомПодробнее о событииВ Молдавии сообщили о снижении цены на российский газРБК02:55Цена российского газа для Молдавии снизиласьВзгляд.ру02:12Цена на российский газ для Молдавии снизится в июне с $920 до $880 за 1 тысячу кубометровГазета.Ru02:27Глава «Молдовагаза»: Молдавия в июне получит газ из РФ по $880 за тыс. кубометровLife.ru02:16«Молдовагаз» анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июнеRT на русском02:40Молдавия получит российский газ по сниженной цене в июнеФАН01:49«Молдовагаз» рассказал, что в июне получит газ из России по сниженной ценеТАСС01:49Показать ещёОценить110Поделиться