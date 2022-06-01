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«Молдовагаз» рассказал, что в июне получит газ из России по сниженной цене

Закупочная цена российского природного газа для Молдавии в июне составит порядка $880 за 1 тыс. куб. м с учетом теплотворной способности, написал
 в Telegram председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.
РБК
«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта», — добавил он.
РБК
«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок.
РБК
«Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

В Молдавии сообщили о снижении цены на российский газ
РБК02:55
Цена российского газа для Молдавии снизилась
Взгляд.ру02:12
Цена на российский газ для Молдавии снизится в июне с $920 до $880 за 1 тысячу кубометров
Газета.Ru02:27
Глава «Молдовагаза»: Молдавия в июне получит газ из РФ по $880 за тыс. кубометров
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«Молдовагаз» анонсировал снижение закупочной цены на российский газ в июне
RT на русском02:40
Молдавия получит российский газ по сниженной цене в июне
ФАН01:49
«Молдовагаз» рассказал, что в июне получит газ из России по сниженной цене
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