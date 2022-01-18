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Кабмин Молдавии намерен увеличить почти вдвое компенсацию за рост тарифа на теплоэнергию

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Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство внесет поправки в законодательство, чтобы увеличить компенсации за рост тарифа на теплоэнергию с 25 до 45 долларов.
ПРАЙМ
Очередной этап энергокризиса в Молдавии был спровоцирован повышением закупочной цены на газ.
Коммерсантъ
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
Finam.Ru
В конце ноября правительство республики утвердило перевод «Газпрому» средств для покрытия задолженности на сумму $74 млн.
Коммерсантъ

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Кабмин Молдавии намерен увеличить почти вдвое компенсацию за рост тарифа на теплоэнергию
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Neftegaz.ru04:40
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