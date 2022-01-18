Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев спрогнозировал увеличение притока мигрантов в Россию, поэтому, по его словам, необходимо создать современную единую систему сбора и учёта информации о приезжих.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок призвал европейские страны и, в частности, Германию не политизировать вопросы, возникающие вокруг сертификации проекта «Северный поток-2».
НАТО и Германия ожидают от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, например сокращения численности войск у ее границы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.