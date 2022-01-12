ПРАЙМ«Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платы за газ до конца январяПравительство Молдавии вновь обратилось к "Газпрому" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.ТАСС"С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем", - заверил Спыну.ТАССПо словам Спыну, Молдавия подписала выгодный контракт с компанией "Газпром", который позволил сэкономить за три месяца $330 млн.ТАССВласти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvГородовойМИР 24Дума ТВDaily MoscowИзвестияRT на русскомПрофильРБКLife.ruКомсомольская правдаRuBaltic.RuЦарьградКапитал страныИзвестияВечерняя МоскваREGNUMT24Российская газетаInfinicaРЕН ТВУтроNewsЕвразия.ЭкспертНовостной фронтЦентральная Служба НовостейНародные новостиAnewsПодробнее о событииПремьер Молдовы: продолжаются дискуссии с «Газпромом» об отсрочке платежейSputnik Молдова11:29Молдавия попросила у «Газпрома» новой отсрочкиТАССвчера в 03:36Самое цитируемоеПремьер Молдавии Гаврилица: Кишинев попросил «Газпром» об отсрочке январского платежаРИА Новости10:26«Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платежа за газ до конца января 2022Комсомольская правда06:55«Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платы за газ до конца январяПРАЙМ06:54Молдавия планирует договориться с «Газпромом» об отсрочке оплаты до конца январяИзвестия08:42В Молдавии могут повысить цены на газ, чтобы вовремя расплачиваться с «Газпромом»Коммерсантъвчера в 03:41Показать ещёОценить736Поделиться