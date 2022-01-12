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«Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платы за газ до конца января

Правительство Молдавии вновь обратилось к "Газпрому" с просьбой отсрочки выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.
ТАСС
"С расчетом за газ, который был импортирован в декабре, нет проблем", - заверил Спыну.
ТАСС
По словам Спыну, Молдавия подписала выгодный контракт с компанией "Газпром", который позволил сэкономить за три месяца $330 млн.
ТАСС
Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно.
РИА Новости

Подробнее о событии

Премьер Молдовы: продолжаются дискуссии с «Газпромом» об отсрочке платежей
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Молдавия попросила у «Газпрома» новой отсрочки
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