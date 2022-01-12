Компания «Молдовагаз» уже предупредила комиссию о том, что, если отсрочить платеж не выйдет, появятся риски прекращения поставок в страну природного газа, поскольку не удастся выполнить указанные в договорах условия оплаты.
Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.
Утром 13 января областной центр замер: за ночь дворы и улицы завалило сугробами с человеческий рост, откопать машины из снежных завалов не смогли не только автолюбители, но и сотрудники транспортного предприятия.