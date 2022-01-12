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«Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платы за газ до конца января

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица считает "нормальной ситуацией" задолженность перед "Газпромом" по оплате газа в январе, которая возникла из-за "роста цен на мировых рынках".
ТАСС
Газовому оператору страны – "Молдовагазу" – не хватает около 25 миллионов евро, чтобы до 20 января заплатить половину потребления газа в январе.
Smotrim.ru
В октябре «Молдовагаз» и «Газпром» согласовали новый пятилетний контракт на условиях погашения долгов за предыдущие поставки.
Коммерсантъ
Компания «Молдовагаз» уже предупредила комиссию о том, что, если отсрочить платеж не выйдет, появятся риски прекращения поставок в страну природного газа, поскольку не удастся выполнить указанные в договорах условия оплаты.
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