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«Молдовгаз» обратился к правительству с просьбой выделить $74 млн для оплаты долга за газ

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.
ПРАЙМ
В российской компании крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.
РИА Новости
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году.
РИА Новости
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов объяснил, что контракт с "Молдовагазом" был продлен в октябре практические на условиях Молдавии.
Smotrim.ru

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