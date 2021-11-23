Ситуацию прокомментировал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, который в беседе с порталом KP.RU объяснил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя и сердечно-сосудистых заболеваний в организме Гаркалина нарушились метаболические процессы, необходимые для «адекватного ответа на прививку».
Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций.
Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионерам с подконтрольных республикам Донбасса территорий, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.