Религия
Московский Комсомолец ВолгоградМолитва на желание: Николай Чудотворец 22 мая обязательно поможет
Считается, что молитвы, вознесенные 22 мая к Богу и Святителю Николаю, обладают великой силой. В этот день просят о здоровье, детях, замужестве и работе. Так как Николай Чудотворец приближен к Богу, он обязательно откликнется и поможет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Молитва на желание: Николай Чудотворец 22 мая обязательно поможет
Московский Комсомолец Волгоградвчера в 13:39
Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 04:06
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина
У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета вчера в 21:04
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.
РИА Новости вчера в 23:18
Кино
Sony снимет фильм Marvel с неизвестной героиней
Новый фильм Marvel от японской корпорации Sony с таинственной героиней запущен в разработку.
iReactor вчера в 04:14
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Общество
Владимир Путин назвал дату старта ЕГЭ
В связи со снижением распространения COVID-19 в стране, сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.
ПроТуймазы 00:53
Общество
Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС вчера в 05:35
Происшествия
Сын журналиста Хашукджи заявил о прощении убийц отца
Семья саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи прощает его убийц, написал сын убитого Салах Хашукджи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:00
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
Политика
Самолет с аппаратами ИВЛ прибыл из США в Россию
Американский военный самолет С-17 привез из США в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
РБК вчера в 10:48
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Футбол
«Монако» собирается продать 30 игроков, Головина это не коснется
До начала нового сезона, «Монако» планирует продать 30 футболистов, сообщает AFP. Планируется заработать около 50 млн. евро.
Спорт день за днем вчера в 16:10
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Лукашенко допустил ещё месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии
Александр Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, заболеваемость идёт на спад.
Говорит Москва вчера в 07:07
Политика
В МИД РФ отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) затронет всех его участников.
Известия вчера в 13:38
Футбол
Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал позиции, которые нуждаются в усилении.
RT на русском вчера в 16:14
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform вчера в 10:36
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Энгельсском районе обнаружена подпольная нефтепереработка
На территории промышленной зоны в Энгельсском районе полицейские обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:54
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
MobiDevices вчера в 09:51
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30