Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо. После удара несколько игроков упали на поле, после чего игра была остановлена, и им побежали оказывать помощь медицинские службы.

Молния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

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