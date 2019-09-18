Происшествия

Нева СпортНева СпортМолния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо. После удара несколько игроков упали на поле, после чего игра была остановлена, и им побежали оказывать помощь медицинские службы.
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Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке

Чемпионатвчера в 13:04

Четверо футболистов госпитализированы после удара молнии

Газета.Ruвчера в 09:44

Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы

Спорт-Экспресс17 сентября в 06:30

Видео: на Ямайке молния ударила в футболистов во время матча

РЕН ТВ17 сентября в 10:02

Молния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

Нева Спорт17 сентября в 07:02

На Ямайке молния ударила в футбольное поле. Пострадали 4 игрока

Sport24.ru17 сентября в 06:48

На Ямайке два футболиста госпитализированы из-за удара молнии во время игры

РИА Новостивчера в 09:26
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Шоу-бизнес

Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы

РБК 02:43
Общество

Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам

Телеканал 360° вчера в 09:45
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Происшествия

В Якутии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ 00:47
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Общество

Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев

Таиланд в течение ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев, так называемые "белые карточки" или "Формы ТМ6", сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства

Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Футбол

Ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Peterburg2.ru вчера в 07:12
Футбол

Прогнозисты полагаются на победу киевского «Динамо» в матче с «Мальме»

Прогнозисты (31%) в большинстве своем не сомневаются в победе хоязев поля, в то время как 12 процентов аналитиков все же предпочитают поставить на гостей, видимо, учитывая тот факт, что киевляне вот уже шесть матчей не могут выиграть во внутреннем первенстве.
ODDS.ru вчера в 00:04
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской

Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино

Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»

Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
Discover24 17 сентября в 05:10
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края

ТАСС вчера в 23:24
Происшествия

Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве

Ранее сообщалось, что стали известны мотивы захватившего мост в Киеве.
Газета.Ru вчера в 16:42
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Российская газета вчера в 09:52
Гаджеты

Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s

На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Политика

Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Происшествия

Сильный взрыв произошел возле автомобильного моста в Луганске

Газета.Ru 02:55
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
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