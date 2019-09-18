Происшествия
Нева СпортМолния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков
Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо. После удара несколько игроков упали на поле, после чего игра была остановлена, и им побежали оказывать помощь медицинские службы.
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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы
Спорт-Экспресс17 сентября в 06:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Общество
Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Телеканал 360° вчера в 09:45
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Общество
Таиланд отменяет въездные анкеты для иностранцев
Таиланд в течение ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев, так называемые "белые карточки" или "Формы ТМ6", сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства
Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Футбол
Ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Peterburg2.ru вчера в 07:12
Футбол
Прогнозисты полагаются на победу киевского «Динамо» в матче с «Мальме»
Прогнозисты (31%) в большинстве своем не сомневаются в победе хоязев поля, в то время как 12 процентов аналитиков все же предпочитают поставить на гостей, видимо, учитывая тот факт, что киевляне вот уже шесть матчей не могут выиграть во внутреннем первенстве.
ODDS.ru вчера в 00:04
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Кино
Шварценеггера не станут омолаживать в новой части «Терминатора»
Тим Миллер, режиссер «Терминатора: Темные судьбы», во время недавней беседы с журналистами отметил, что не станет омолаживать Арнольда Шварценеггера с помощью современных технологий.
Discover24 17 сентября в 05:10
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве
Ранее сообщалось, что стали известны мотивы захватившего мост в Киеве.
Газета.Ru вчера в 16:42
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Политика
Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа
Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24