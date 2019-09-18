Происшествия

Нева СпортНева СпортМолния ударила в футбольное поле на Ямайке и сразила четырех игроков

Во время матча юношеских команд на Ямайке в поле ударила молния, и сразу четырем игрокам стало плохо. После удара несколько игроков упали на поле, после чего игра была остановлена, и им побежали оказывать помощь медицинские службы.
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Молния ударила в футболистов во время матча на Ямайке

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Во время матча на Ямайке в поле ударила молния. Четыре игрока госпитализированы

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