Правительство РФ установило срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — с 1 июня 2020 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабинета министров.

В России утвердили срок начала маркировки молочной продукции

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