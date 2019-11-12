Общество

РосбалтРосбалтВ России утвердили срок начала маркировки молочной продукции

Правительство РФ установило срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — с 1 июня 2020 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабинета министров.
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Подробности: как будут работать интегрированные системы прослеживаемости молочной продукции

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Осужденный в России за шпионаж норвежец Фрудо Берг передан властям Норвегии. Передача состоялась на территории Литвы.
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

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Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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