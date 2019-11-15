Общество

Якутия 24Якутия 24Молочную продукцию начнут маркировать с 1 июня 2020 года

Отдельные виды молочной продукции в России обяжут маркировать с 1 июня 2020 года, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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