Общество

REGNUMREGNUMВ России могут переименовать продукты с растительными жирами

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения, как сообщают «Известия», обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.
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с чего всё началось

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о планах переименовать продукты с растительными жирами

РБКвчера в 22:15

Продукты с растительными жирами могут получить новые названия

Коммерсантъвчера в 20:58

Под новым соусом: продукты с растительными жирами хотят переименовать

Известиявчера в 16:01

Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Интерфаксвчера в 19:21

«Известия»: молочным продуктам с растительными жирами могут дать другие названия

ТАССвчера в 18:32

Молочные продукты с растительными жирами захотели назвать по-новому

Lenta.ruвчера в 20:11

СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов

RT на русскомвчера в 13:25
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