Общество
REGNUMВ России могут переименовать продукты с растительными жирами
В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения, как сообщают «Известия», обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.
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с чего всё началось
В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.Известиявчера в 16:01
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СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов
RT на русскомвчера в 13:25
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