Происшествия
News.ruМолодая мама из Белоруссии умерла после того, как её придавило стеклом авто
Жительница белорусского города Жабинка умерла в реанимации после того, как её зажало стеклоподъёмником автомобиля. 20-летняя девушка вместе с семьёй гостила в деревне у знакомых. Трагедия произошла, когда она пыталась достать дочь из салона машины через открытое окно.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса 11:40
Общество
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru 22:18
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Здоровье
В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение
Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Экономика
В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24
Экономика
Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.
RT на русском 21:50
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Экономика
Владельцев криптовалют предлагают лишить анонимности
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов.
Накануне.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Общество
Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13
Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru 20:56
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК 22:20
Авто
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалифицированности персонала.
Коммерсантъ 22:56
Авто
Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер
Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.
AutoNews 06:08
Политика
Трамп изгнал Болтона с поста советника по нацбезопасности
Сегодня, 10 сентября Трамп поделился с мировой общественностью свежей новостью о том, что минувшим вечером (девятого сентября) принял решение отказаться от услуг Джона Болтона, который занимал пост его советника по национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 10 сентября в 12:43
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52