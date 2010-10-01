Жительница белорусского города Жабинка умерла в реанимации после того, как её зажало стеклоподъёмником автомобиля. 20-летняя девушка вместе с семьёй гостила в деревне у знакомых. Трагедия произошла, когда она пыталась достать дочь из салона машины через открытое окно.

Молодая мама из Белоруссии умерла после того, как её придавило стеклом авто

Политика Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.

Общество Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Футбол Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Экономика Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Здоровье В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.

Экономика В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.

Шоу-бизнес Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.

Экономика Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

Экономика Владельцев криптовалют предлагают лишить анонимности Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишает анонимности владельцев виртуальных цифровых активов.

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Политика Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.

Транспорт ОАО РЖД запускает кольцевой поезд ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

Авто Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалифицированности персонала.

Авто Volkswagen выпустит еще один очень маленький кроссовер Volkswagen выпустит еще один компактный кроссовер, который окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки.

Политика Трамп изгнал Болтона с поста советника по нацбезопасности Сегодня, 10 сентября Трамп поделился с мировой общественностью свежей новостью о том, что минувшим вечером (девятого сентября) принял решение отказаться от услуг Джона Болтона, который занимал пост его советника по национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.