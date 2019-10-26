Футбол
Спорт-ЭкспрессМолодежка «Спартака» обыграла «Локомотив»
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 1:0. Единственный мяч забил Николоз Кутателадзе.
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Происшествия
Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
Профиль вчера в 09:47
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Футбол
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Коммерсантъ 09:09
Общество
Россиянам напомнили о сроках подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Заявки на участие в первом конкурсе, который стартовал в октябре 2017 года, подали почти 200 тысяч человек, во втором конкурсе, который начался в октябре 2018-го, — более 227 тысяч человек.
Lenta.ru 09:11
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:26
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe 24 октября в 13:26
Гаджеты
Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус»
Представитель МЦСТ (компания-разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Максим Горшенин в разговоре с CNews отметил, что новый планшет можно назвать первой «пользовательской» (а не специализированной) моделью на «Эльбрусах» в данном форм-факторе.
CNews вчера в 03:15
Хоккей
Виталий Кравцов продолжит карьеру в «Тракторе»
Форвард «Трактора» подумывал над тем, чтобы сразу отправиться за океан, но остался в Челябинске ещё на год, и он не стал для Кравцова тем самым билетом в лучшую лигу мира.
Чемпионат вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти
Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.
Ведомости 03:56
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Disney начала работать над перезапуском "Пиратов Карибского моря" в конце прошлого года.
Труд 08:09
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей вчера в 15:05
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Футбол
Тедеско заявил, что Джикия сыграет с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что защитник команды Георгий Джикия сможет принять участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русском 09:15
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, как Трусова может проиграть на Skate Canada
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления россиянки Александры Трусовой в произвольной программе Skate Canada.
Нева Спорт 07:38
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика
Посольство США назвало «справедливой» судебную систему в деле Бутиной
Посольство США в России заявило о «справедливости и открытости» американской системы в деле россиянки Марии Бутиной, ранее освобождённой из тюрьмы в Соединённых Штатах и прибывшей в Москву.
RT на русском 08:51
Армия и оружие
Под Донецком на позициях ВСУ опять взорвался миномёт «Молот»
Военное обозрение 09:11
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Политика
В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Армия и оружие
В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
Lenta.ru 24 октября в 17:15
Происшествия
В Харькове застрелен свидетель убийства Вороненкова
Свидетель убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох убит в Харькове, сообщает 25 октября украинское издание «Грати».
Красная весна вчера в 13:26