Футбол
ТРК ГубернияМолодежная команда «Крыльев Советов» обыграла «Зенит»
Сегодня, 26 октября, в Самаре состоялась встреча 14 тура первенства молодёжных составов. На поле вышли местная футбольная команда "Крылья Советов" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. Волжане показали отличный результат, обыграв гостей со счетом 5:1.
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Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Происшествия
В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Футбол
«Ахмат» и «Арсенал» не выявили победителя
Матч 14-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» завершился вничью. Игра, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1.
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
Культура
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия.
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм»
В матче десятого тура Английской премьер лиги (АПЛ) лондонский "Вест Хэм Юнайтед" принял на своем поле "Шеффилд Юнайтед".
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Армия и оружие
Системы С-300 впервые поступили на вооружение базы РФ в Таджикистане
В Таджикистан доставлен первый дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС, который впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова возобновила роман с рэпером Pharaoh
На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Армия и оружие
Эрдоган не исключил новой операции в случае срыва договорённостей
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция возобновит операцию на северо-востоке Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведённого им времени.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт
Музыка
Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан
В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Шоу-бизнес
Саша Савельева вышла из декрета
Напомним, Савельева стала выходить в свет через несколько недель после родов.
Хоккей
«Трактор» на домашнем льду уступил «Амуру»
26 октября челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2. «Трактор» с первых минут имел игровое преимущество, больше атаковал, бросал по воротам, а самые опасные моменты возникали после выходов Марека Лангхамера за ворота.
Космос
Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта
Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.
Хоккей