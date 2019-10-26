Футбол
ТРК ГубернияМолодежная команда «Крыльев Советов» обыграла «Зенит»
Сегодня, 26 октября, в Самаре состоялась встреча 14 тура первенства молодёжных составов. На поле вышли местная футбольная команда "Крылья Советов" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. Волжане показали отличный результат, обыграв гостей со счетом 5:1.
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Молодежный состав «Крыльев Советов» одержал крупную победу над «Зенитом»
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Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив», «Крылья Советов» разгромили «Зенит»
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