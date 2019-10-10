Футбол

Sport24.ruSport24.ruМолодежная сборная Польши прибыла из Челябинска в Екатеринбург

Изначально сборная Польши отправилась в Челябинск, так как аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» не смог принять самолет по причине ранее совершенной аварийной посадки Ан-12 «Госавиации», который из-за возгорания пришлось тушить пожарным.
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Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

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