Футбол
Sport24.ruМолодежная сборная Польши прибыла из Челябинска в Екатеринбург
Изначально сборная Польши отправилась в Челябинск, так как аэропорт Екатеринбурга «Кольцово» не смог принять самолет по причине ранее совершенной аварийной посадки Ан-12 «Госавиации», который из-за возгорания пришлось тушить пожарным.
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Матч под угрозой срыва: самолет со сборной Польши не может приземлиться в Кольцово
Екатеринбург Онлайн05:34
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги регионального значения Новосибирск-Колывань-Томск протяженностью 10 км. Как заявили в правительстве региона, это самый протяжённый в Новосибирской агломерации объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.
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Новый Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый корейский кроссовер уже установил рекорд предзаказов в Индии.
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Употребление водорослей снижает риск развития сердечных заболеваний
Специалисты рассказали, что снизить риск появления ишемических заболеваний сердца можно с помощью определенных продуктов.
Политическая Экспертиза 19:49
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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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Коммерсантъ вчера в 10:16
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ЗАГС города Дзержинска был вынужден объясняться, почему у одного из местных жителей не имеется детей.
В Городе N 06:45
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
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Коммерсантъ 01:53
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В Иерусалиме заложат памятник блокадникам Ленинграда
В четверг, 10 октября, стало известно о том, что в Иерусалиме заложат памятник блокадникам Ленинграда.
Piter.tv 10:02
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Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
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Bloomberg: турецкие военные начали пересекать границу с Сирией
Турецкие военные 9 октября начали пересекать границу с Сирией на участке, где власти намерены провести операцию по созданию зоны безопасности, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.
Аргументы и Факты вчера в 05:52
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM 08 октября в 23:06
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Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
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Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Коммерсантъ 18:59
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Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
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Онкологи рассказывают, что их пациенты с раком кишечника порой по 15 месяцев подряд лечат сами себя от запоров и диареи, прежде чем понимают, что дело в чем-то другом, и им всё-таки нужно встретиться со специалистом.
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Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
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Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Происшествия
Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
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