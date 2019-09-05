В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии. Его автором на 20 минуте стал защитник Игорь Дивеев из клуба ЦСКА.

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