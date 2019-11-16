Футбол

MetaratingsMetaratingsМолодежная сборная России обыграла Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0. Забитыми мячами в составе россиян отметились защитник Игорь Дивеев и полузащитник Наиль Умяров.
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Обляков: «На русских латвийские футболисты настраиваются более мотивированно»

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Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
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Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулей внутри

Главный тренер итальянской футбольной команды "Интер" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей внутри, сообщает Corriere della sera.
РИА Новости 02:41
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
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Стало известно, где пройдет Бирюлевская линия метро

Бирюлевская линия столичного метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного.
Вечерняя Москва 03:56
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
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Политика

Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
REGNUM 03:14
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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Вести.Ru вчера в 06:25
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек вчера в 08:33
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки

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В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
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Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине

Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
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Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

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Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
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Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал счета и денежные средства подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего члена правления «Интер РАО», на сумму 451 млн руб, сообщает ТАСС.
РБК 04:23
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В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
РБК 03:30
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