Футбол
MetaratingsМолодежная сборная России обыграла Латвию
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0. Забитыми мячами в составе россиян отметились защитник Игорь Дивеев и полузащитник Наиль Умяров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
РИА Новости вчера в 14:50
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
REGNUM вчера в 04:05
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru вчера в 17:56
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Здоровье
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
АиФ Тверь 04:14
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Коммерсантъ 04:44
Политика
Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 09:13
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Газета.Ru 04:31
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv вчера в 11:58
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm вчера в 00:51
Музыка
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Музыка
Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня
Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
ИнфоСМИ 02:37
Происшествия
Составлен портрет типичного российского преступника
Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления.
Lenta.ru 03:57
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Теннис
Надаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за «желтых жилетов»
Более двух десятков станций парижского метрополитена закрыли в субботу из-за протестов "желтых жилетов".
РЕН ТВ 04:21
Общество
Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января
Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
РБК вчера в 15:28
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Общество
В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин
В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Московский Комсомолец 05:11
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24