Футбол

Нева СпортНева СпортМолодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Россияне открыли счет уже на девятой минуте матча, отличился защитник Игорь Дивеев.
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