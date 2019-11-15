Футбол

Нева СпортНева СпортМолодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Россияне открыли счет уже на девятой минуте матча, отличился защитник Игорь Дивеев.
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Гамула вручил Дивееву приз, Обляков сделал подарок фанату. Фото победы России

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Молодежная сборная России обыграла Латвию в квалификации Евро-2021

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Победа, которую лучше быстро забыть. Россия обыграла Латвию

Спорт-Экспрессвчера в 12:30
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Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Экономика

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Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.
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Шоу-бизнес

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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
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РБК вчера в 15:46
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
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Технологии

Apple удалила из App Store связанные с вейпингом приложения

Американская корпорация Apple удалила из онлайн-магазина App Store 181 приложение, связанное с вейпингом, сообщает портал Axios.
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Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

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В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Названа причина нелюбви многих людей к брокколи

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Политика

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Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Футбол

РФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной

Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову.
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