Футбол
Нева СпортМолодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Россияне открыли счет уже на девятой минуте матча, отличился защитник Игорь Дивеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Политика
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже
Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря текущего года.
Москва 24 вчера в 10:59
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
RT на русском 02:14
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Общество
РАН подвела итоги выборов новых академиков и членов-корреспондентов
Голосование в Российской академии наук состоялось накануне, а сегодня были подведены итоги выборов.
Эхо Москвы вчера в 05:02
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Авто
УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство.
Tvoe-avto.com 13 ноября в 14:57
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews 01:45
Технологии
Apple удалила из App Store связанные с вейпингом приложения
Американская корпорация Apple удалила из онлайн-магазина App Store 181 приложение, связанное с вейпингом, сообщает портал Axios.
Коммерсантъ 02:30
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Наука
Названа причина нелюбви многих людей к брокколи
Lenta.ru вчера в 19:25
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
ПолитРоссия 02:48
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Футбол
РФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной
Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову.
МК-Спорт вчера в 08:51
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Общество
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем
ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия
Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен
В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
REGNUM 01:23