Футбол
Спорт-ЭкспрессМолодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Общество
Человек-паук окончательно покинул киновселенную Marvel
Человек-Паук официально покинул киновселенную Marvel, так как компании Disney и Sony не смогли договориться.
Сусанин 08:15
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Гаджеты
Huawei представила процессор Kirin 990 со встроенным 5G-модемом
Huawei официально представила сегодня на выставке IFA а Берлине новые флагманские смартфонные процессоры Kirin 990 и Kirin 990 5G.
Вести.Хайтек 09:20
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Происшествия
Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге
Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
Хоккей
Авангард — Северсталь 1:5 (3-й период)
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Северсталь».
Спорт-Экспресс 14:58
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Происшествия
Россиянин натравил питбуля на кошку с улицы и попал на видео
Житель Курска вывел на прогулку своего питбуля и держал его на поводке, пока собака душила и таскала в пасти кошку.
Lenta.ru 08:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила гражданский брак
Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Происшествия
На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело
Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Технологии
Siri сможет обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем
Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
News.ru 09:47
Происшествия
Основатель «Рольфа» тоже заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Вести.Ru 09:17