Футбол

Вести.RuВести.RuМолодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Сборная России нанесла поражение футболистам Сербии. Оба мяча были забиты в первом тайме.
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Сербия – Россия — 0:2, Евро-2021 (U21), 19 ноября 2019 года, обзор матча

Чемпионатвчера в 15:10

Сулейманов оценил свою игру за молодежную сборную России и итоги осеннего цикла отбора на Евро-2021

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Sport24.ru04:39

Россия - Сербия - 2:0: все голы матча отбора на молодёжный Евро-2021. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:00

Шапи прервал серию из 8 матчей без голов, забив за молодежную сборную России

Sports.ruвчера в 14:11

Молодежка обыграла сербов в гостях, у Чалова и Шапи по голу. Видео

Матч ТВвчера в 12:50
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Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

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Москва осуждает и считает неправильными удары ВВС Израиля по Сирии.
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Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
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Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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