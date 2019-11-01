Футбол
Вести.RuМолодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Сборная России нанесла поражение футболистам Сербии. Оба мяча были забиты в первом тайме.
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Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Группа американских экспертов создала формулу для перевода возраста собаки в человеческий.
Авто
Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне
Японцы слегка подретушировали внешность, улучшили отделочные материалы в салоне и заменили виртуальные кнопки медиасистемы на физические.
Происшествия
Мать троих детей покончила с собой в проблемном общежитии Южно-Сахалинска
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.
Политика
В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Экономика
Южно-сахалинский парк «Аква Сити» планируют открыть в начале 2020 года
Депутаты рассмотрели отчет областной контрольно-счетной палаты о результатах проверки управления областным государственным имуществом — в том числе и оздоровительным комплексом «Аква Сити», который никак не может открыть свои двери для жаждущих того горожан.
Общество
Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на 3-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в гонке бомбардиров текущего сезона в национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Наука
Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
Эксперименты на мышах показали, что по мере приобретения опыта в выполнении какой-либо задачи, нейронные сети мозга становятся все более сфокусированными, а решения не только принимаются быстрее — они становятся более эффективными, но при этом более предсказуемыми.
Спорт
В биатлоне могут запретить использование свинца
19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Авто
Ужас Маска: Karma выпустит пикап
Общество
Глава Приморья шел до работы пешком из-за пробок после снежного циклона
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко из-за пробок решил дойти до работы пешком, оценив ситуацию во Владивостоке как "коллапс", об этом он сообщил в своем Instagram.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Шоу-бизнес
Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что София Ротару возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не ради денег.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Политика
Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед публикой небритым.
Кино
Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»
Общество
«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компании невыгодна предложенная российским "Газпромом" скидка на газ, если ради нее придется отказаться от судебных исков.
Политика
Нетаньяху обсудил с Трампом решение США по израильским поселениям
Нетаньяху лично выразил признательность американскому лидеру за решение Штатов о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Политика
В Госдуме оценили заявления китайских СМИ о слабых сторонах России
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался относительно сделанного накануне заявления китайских СМИ о слабых сторонах Российской Федерации.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.