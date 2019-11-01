Футбол

Вести.RuВести.RuМолодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Сборная России нанесла поражение футболистам Сербии. Оба мяча были забиты в первом тайме.
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