Футбол
ЧемпионатМолодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021
В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе "Чаир" в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
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Культура
Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр
Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Происшествия
СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку
По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
Здоровье
Первое детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье
Первыми на Дальним Востоке назвали сегодня врачей краевой детской клинической больницы №2. Там открыли отделение паллиативной помощи.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена
Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Кино
Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд
Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Происшествия
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео
Очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу трех тигрят, инспекторы охотнадзора выехали на поиски их матери, сообщает Центр "Амурский тигр" в Instagram.
Гаджеты
Samsung проектирует новый смартфон с 3D-дисплеем
Пока производитель не раскрывает никаких особенностей аппарата, однако в скором времени могут появиться первые параметры новейших смартфонов с трехмерным дисплеем.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Кино
Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за сборную Хорватии против Грузии (2:1). 22-летний хавбек начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Единоборства
Девушка-боец скончалась после турнира ММА в Великобритании
Британка иранского происхождения 26-летняя Саида Саи Алетаха скончалась после проигранного боя на любительском турнире по смешанным единоборствам Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания), который прошёл 16 ноября.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.