Футбол

ЧемпионатЧемпионатМолодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021

В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе "Чаир" в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
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Гол и пас Сулейманова помогли молодежной сборной России обыграть Сербию

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