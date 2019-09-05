Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

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Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

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Космос Солнце заморозит жизнь на Земле Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.

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Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.