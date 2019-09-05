Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМолодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
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Молодёжная сборная России стартовала в отборе Евро-2021 с победы над Сербией

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В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому

Результаты открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому подведут в апреле 2020 года.
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Хакеры взломали базы данных для манипуляций с полученными сведениями, передаёт ТАСС.
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Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го

Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
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Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Вышедшего из банка мужчину ограбили у Павелецкого вокзала в Москве

Двое неизвестных женщин в центре Москвы напали на мужчину и ранили его из травматического оружия в тот момент, когда он выходил из банка.
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Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020

Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
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IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ

В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
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Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие

США запустили четыре баллистические ракеты

США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
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Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
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Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
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Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
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В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

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Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
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Космос

Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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Космос

Солнце заморозит жизнь на Земле

Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
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Политика

Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского

На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
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Футбол

Кипр и Казахстан сыграли вничью

Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте.
Советский спорт 13:57
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Экономика

Российские застройщики отказались работать по закону

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
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Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
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Транспорт

МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов

«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
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