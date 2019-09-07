Футбол
Спорт-ЭкспрессМолодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
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«Молодцы, мужики!» Раздевалка молодежной сборной России после матча с Сербией
Спорт-Экспрессвчера в 15:18
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