Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Политика Зеленский помиловал 16 россиян Президент Украины Владимир Зеленский своим указом помиловал 16 россиян, три из которых — женщины.

Происшествия Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива Австралийский турист, журналист Питер Лейлор (Peter Lalor) заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов (около 68 тысяч долларов) за стакан пива в баре отеля Malmaison в Манчестере (Великобритания).

Экономика Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.

Политика Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.

Теннис Медведев в финале US Open сыграет с Надалем Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Гаджеты Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Космос Робот Фёдор покинул МКС и вернулся на Землю Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 7 сентября 2019 года, в 00:32 по московскому времени спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» успешно вернулся на Землю.

Единоборства Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания перед главным боем UFC 242 в Абу-Даби против американца Дастина Порье успел набрать 8 кг.