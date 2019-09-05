Футбол
Спорт-ЭкспрессМолодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии. Сборная России одержала минимальную победу со счетом 1:0: единственный мяч в первом тайме забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
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Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Политика
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today вчера в 06:19
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Брюшной тиф значительно ускоряет старение клеток и усиливает общую инфекцию организма, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:33
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград 13:53
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК 13:50
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Хоккей
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс 13:58
Происшествия
МЧС: найдены тела всех погибших при обрушении здания в Подмосковье
Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом.
RT на русском 17:31
Наука
У берегов Японии нашли новый вид китов
Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Футбол
Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией
Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Pravda.Ru 16:19
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Транспорт
В Краснодаре прошел ливень с градом
В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.
Кубань 24 09:01
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Здоровье
Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства
Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Космос
Жители Костромы покупают билеты в космос
Всего через несколько дней в Костроме приедет «Космодрайв», а с ним чудеса и загадки необъятной вселенной, которые будут понятны и интересны даже детям от 2 лет.
KO44.ru 03:29
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 07:59