Футбол
РИА НовостиМолодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча группы 5, прошедшая в Нише (Сербия), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Федор Чалов (8-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (44-я).
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