Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча группы 5, прошедшая в Нише (Сербия), завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Федор Чалов (8-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (44-я).

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей из РФ 112.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет бриться до тех пор, пока в страну не вернутся три корабля, задержанные за нарушение российской границы.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.

Футбол Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».

Общество В доме Гитлера разместят отделение полиции Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Общество Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.

Футбол Сан-Марино — Россия 0:5 (2-й тайм) Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Экономика Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Авто Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели.

Общество Закон о предустановке российского ПО прошел второе чтение Госдума России приняла во втором чтении законопроект, запрещающий продажу техники без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА Новости.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.