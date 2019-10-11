Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМолодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021. В составе россиян отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За поляков забили Игорь Дивеев и Патрик Клималя.
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Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

Спорт день за днем12:09

Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей

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Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

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Квалификации Евро-2021 (U21). Россия вырвала ничью в матче с Польшей, Шапи забил на 91-й минуте

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
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Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
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Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра.
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Японская компания анонсировала несколько новинок, которые будут представлены на Токийском автосалоне.
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Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
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Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА

Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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