Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021. В составе россиян отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За поляков забили Игорь Дивеев и Патрик Клималя.

Молодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021

Спорт день за днем

Армия и оружие Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.

Спорт Российский гимнаст Нагорный завоевал второе «золото» на ЧМ в Штутгарте Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян, передает «Интерфакс».

Экономика Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.

Авто Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.

Гаджеты Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.

Шоу-бизнес Дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с отцом Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.

Общество Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра.

Авто Daihatsu презентует четыре мультяшных концепта на автосалоне в Токио Японская компания анонсировала несколько новинок, которые будут представлены на Токийском автосалоне.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.

Армия и оружие Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Авто В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Политика США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.

Футбол Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Общество Малифисента возвращается в кинотеатры В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.