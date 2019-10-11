Футбол
Спорт-ЭкспрессМолодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021. В составе россиян отличились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За поляков забили Игорь Дивеев и Патрик Клималя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста
Спорт день за днем12:09
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Армия и оружие
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Lenta.ru 13:30
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал второе «золото» на ЧМ в Штутгарте
Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян, передает «Интерфакс».
BFM.ru 15:30
Экономика
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
Авто
Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы, рассказала о своём сыне Михаиле.
RT на русском 14:17
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с отцом
Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
StarHit.ru 13:30
Общество
Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября
Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра.
Коммерсантъ 14:55
Авто
Daihatsu презентует четыре мультяшных концепта на автосалоне в Токио
Японская компания анонсировала несколько новинок, которые будут представлены на Токийском автосалоне.
Тарантас Ньюс 09 октября в 13:47
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Авто
В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur
В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru вчера в 22:01
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд 13:18
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Армия и оружие
Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
RT на русском 14:50
Футбол
Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА
Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.
NewInform 11:20
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Московский Комсомолец 08:50
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
Фонтанка.Ру вчера в 15:49
Театры
На сцене Казанского ТЮЗа умер актер
Как рассказали в театре РИА Новости, несмотря на трагедию, актеры доиграли спектакль. Причины смерти 42-летнего Курченкова не сообщаются.
Аргументы и Факты 14:27