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Молодым людям заплатят почти 117 тысяч рублей за поиски работы

Россияне смогут получить от государства до 117 тысяч рублей при переезде в один из 25 трудонедостаточных регионов страны.
URA.Ru
Минтруд предлагает до конца 2022 года субсидировать переезд работников в возрасте до 35 лет из одного региона РФ в другой.
Коммерсантъ
Работники, которые решатся на переезд, смогут получить 116,8 тыс. руб. в виде двух выплат — на второй и на седьмой месяц после трудоустройства.
Коммерсантъ
Власти планируют выделить на проект Минтруда около 200 млн рублей.
URA.Ru

Подробнее о событии

Россияне смогут получить до 117 тысяч рублей при переезде в трудонедостаточные регионы страны
RuNews24.ru23:51
Власти заплатят россиянам за переезд в «трудные» регионы
URA.Ru22:52
Релокацию работников поддержат рублем
Коммерсантъ17:33
Молодым людям заплатят почти 117 тысяч рублей за поиски работы
Независимая газетавчера в 13:49

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