Футбол

РИА ТОП68РИА ТОП68«Молодёжка» ФК «Тамбов» сыграла с ЦСКА вничью

Тамбов — ЦСКА
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
В матче девятого тура первенства России, среди молодёжных команд Российской Премьер-Лиги, встретились футбольные клубы «Тамбов» и ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Локомотив». "Молодёжка" ФК "Тамбов" во второй раз поделила очки с соперником – 1:1.
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