Футбол
РИА ТОП68«Молодёжка» ФК «Тамбов» сыграла с ЦСКА вничью
В матче девятого тура первенства России, среди молодёжных команд Российской Премьер-Лиги, встретились футбольные клубы «Тамбов» и ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Локомотив». "Молодёжка" ФК "Тамбов" во второй раз поделила очки с соперником – 1:1.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Политика
В ДНР оценили заявление киевских властей о выборах в Донбассе
Заявления представителей Киева о проведении местных выборов в Донбассе являются пустыми словами, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
РИА Новости 13:09
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Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru 02:00
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru 12 сентября в 15:15
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Хоккей
НХЛ на три матча дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, на три матча за "неподобающее поведение", сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 10:36
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс 05:34
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии
Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.
StarHit.ru 12 сентября в 17:00
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Космос
На МКС доставят безотходную теплицу и 3D-принтер
Rusargument 07:33
Гаджеты
В Россию придет крупный производитель смартфонов из Китая
Свободная Пресса 12 сентября в 01:52
Футбол
ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 10:40
Кино
Создатели «Мстителей» прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости 13:56
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Футбол
«Торпедо» продолжает победное шествие по Олимп-ФНЛ
Московское "Торпедо" продолжает победное шествие по Олимп-ФНЛ.
Газета.Ru 13:21
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Футбол
Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на игру с «Барселоной»
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Валенсии» на очную встречу команд в 4-м туре чемпионата Испании.
Sportbox.RU 14:00
Политика
Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество
«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.
ФАН 13:56