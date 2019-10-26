Футбол
Pro Город СамараМолодёжка «Крыльев Советов» победила «Зенит» с разгромным счётом
Молодёжный состав ФК «Крылья Советов» в субботу, 26 октября, встретился с «Зенитом» в преддверии основной игры, назначенной на завтра. Самарские футболисты смогли забить в ворота противника 5 голов, в то время как вратарь «Крыльев» пропустил лишь один мяч.
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