Футбол

Pro Город СамараPro Город СамараМолодёжка «Крыльев Советов» победила «Зенит» с разгромным счётом

Молодёжный состав ФК «Крылья Советов» в субботу, 26 октября, встретился с «Зенитом» в преддверии основной игры, назначенной на завтра. Самарские футболисты смогли забить в ворота противника 5 голов, в то время как вратарь «Крыльев» пропустил лишь один мяч.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Крылья Советов – Зенит 27 октября 2019: прогноз на матч 14 тура РПЛ

КП - Самаравчера в 03:39

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

Спорт-Экспресс07:57

«Крылья Советов» — «Зенит», 27 октября, прогноз на матч РПЛ

Чемпионат07:30

«Спартак» выиграл у «Локомотива», «Крылья Советов» разгромили «Зенит» в молодежном первенстве

Sport24.ru07:52

Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив», «Крылья Советов» разгромили «Зенит»

Матч ТВ07:51

Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив», «Крылья Советов» разгромили «Зенит»

Sportbox.RU07:51

Евгений Савин встретится с болельщиками «Крыльев»

Самарская газета10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр вчера в 08:11
Наука

Различие в магнитных свойствах помогло разделить редкоземельные металлы

N+1 24 октября в 11:15
Происшествия

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Здоровье

Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок

Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Армия и оружие

Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака

Вести.Ru 09:48
Космос

Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта

РЕН ТВ 08:59
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости 09:49
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини

Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Paparazzi.ru 01:28
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Общество

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
РБК 09:42
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Происшествия

В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет

Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Коммерсантъ 08:28
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

Спорт-Экспресс 09:22
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Фигурное катание

Ханю выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Канаде

Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:21
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.
Актуальные Новости 07:05
Хоккей

«Амур» в гостях обыграл «Трактор»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирилл Рассказов.
Спорт-Экспресс 10:18
Киберспорт

Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite

Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.
Srnsk 04:10
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганском области.
Известия 10:24
Общество

Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
RT на русском 05:13
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное