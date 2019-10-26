Молодёжный состав ФК «Крылья Советов» в субботу, 26 октября, встретился с «Зенитом» в преддверии основной игры, назначенной на завтра. Самарские футболисты смогли забить в ворота противника 5 голов, в то время как вратарь «Крыльев» пропустил лишь один мяч.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.

Происшествия СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.

Здоровье Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.

Происшествия Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.

Политика Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.

Происшествия В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Происшествия Ребенок «без лица» родился в Португалии В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.

Общество «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Фигурное катание Ханю выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Канаде Японский фигурист Юдзуру Ханю показал лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

Авто Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.

Хоккей «Амур» в гостях обыграл «Трактор» «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирилл Рассказов.

Киберспорт Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Луганской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганском области.

Общество Бутина поблагодарила россиян за поддержку Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.