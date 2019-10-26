Футбол
Pro Город СамараМолодёжка «Крыльев Советов» победила «Зенит» с разгромным счётом
Четыре гола оформил Бахадур Соколов, а ещё один - Владислав Тюрин. В итоге, после 14 тура самарская молодёжка занимает с 26 очками третье место в таблице, а младший состав «Зенит» - лишь на восьмом.
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